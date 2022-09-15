В 2023 году в процедуре расчета больничного произойдут приятные изменения

Министерство труда РФ подготовило проект приказа, согласно которому с 2023 года упростится расчет выплаты больничного. Так, для расчета гражданам не придется получать справку о зарплате с предыдущей работы. Сведения о зарплате работодатели будут представлять в налоговые органы, которые, в свою очередь, передадут информацию в Социальный фонд России.

«Одна из целей проекта социальное казначейство — максимально упростить получение мер социальной поддержки и страховых выплат, отказаться от сбора справок с гражданина и работодателя. Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России, даже в том случае, если гражданин на протяжении последних двух лет менял работу», — говорит министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.