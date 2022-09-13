В 19 регионах страны: россиянам дадут деньги за долгий брак

По словам эксперта, семейная жизнь должна длиться 50 и более лет. Причем после пары получают деньги каждые пять или десять лет, сообщает «Прайм».

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Напомним, что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в органы социального обеспечения. В ряде регионов юбиляры получают бонусом памятные знаки или медали.