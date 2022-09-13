В 19 регионах страны: россиянам дадут деньги за долгий брак

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 19 регионах России положены выплаты тем, кто отпраздновал «золотую свадьбу».
«Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает это вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила».
По словам эксперта, семейная жизнь должна длиться 50 и более лет. Причем после пары получают деньги каждые пять или десять лет, сообщает «Прайм».
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Напомним, что для получения выплаты необходимо обратиться с заявлением в органы социального обеспечения. В ряде регионов юбиляры получают бонусом памятные знаки или медали.