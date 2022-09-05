Уже в сентябре: россияне могут получить по 50 тысяч рублей, написав заявление

Деньги положены определенным категориям граждан.
Деньги.

Деньги. Фото: Global Look Press

Как сообщили в соцзащите, граждане РФ, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут получить разовое пособие суммой до 50 тысяч рублей.

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Деньги выдают людям по письменному заявлению.

Подобные выплаты, например, действуют в Московской области. Деньги здесь выдают от имени муниципальных депутатов, к которым можно обратиться в случае нужды. 

К трудным жизненным ситуациям относят случаи: наступление инвалидности, потеря родителей или неспособность обслуживать себя из-за преклонного возраста, потеря работы.

Источник: primpress.ru.

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