Уже в сентябре: новая льгота для пенсионеров от 60 и старше

Российские пенсионеры смогут получить новую льготу уже в сентябре. Для этого нужно соответствовать двум требованиям. Первое – возраст от 60 и старше. Второе – пожилой человек перенес коронавирусную инфекцию за последние два года.

Для таких категорий разрабатывают специальные программы. Одна из них уже заработала в Белгородской области.