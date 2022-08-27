Уже в сентябре: новая льгота для пенсионеров от 60 и старше

Российские пенсионеры смогут получить новую льготу уже в сентябре. Для этого нужно соответствовать двум требованиям. Первое – возраст от 60 и старше. Второе – пожилой человек перенес коронавирусную инфекцию за последние два года.
Для таких категорий разрабатывают специальные программы. Одна из них уже заработала в Белгородской области.
«Местный профсоюз выиграл президентский грант на то, чтобы предоставить пенсионерам новую льготу. Проект назвали «Второе дыхание», и он позволит быстрее восстановиться пенсионерам после перенесенного коронавируса», - сообщает PRIMPRESS.
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По условиям программы, с пенсионерами будут заниматься психологи, также пожилые смогут пройти сеансы ЛФК, массаж и различные тренинги.