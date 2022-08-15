Уже в сентябре: кто из россиян получит по 20 тысяч рублей, сообщил Мишустин

В сентябре новая выплата будет приходить россиянам от государства. О ней рассказал Михаил Мишустин, премьер-министр страны. Речь идет о возврате процента за отдых в России. Чтобы его получить, нужно соблюсти ряд условий.

Желающие получить выплату должны иметь карту отечественной платежной системы «Мир», другие не принимаются. На нее придет возврат в виде 20% от покупки путешествия по России. Это так называемый туристический кешбэк, стартующий 25 августа.

Гарантированный процент от покупки начисляется за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, которые указаны на сайте мирпутешествий.рф. Причем количество покупок не ограничено — за каждое из путешествий можно получить возврат. Важно, что туры должны быть в период с 1 октября по 25 декабря, пишет сайт Konkurent. А покупку нужно оформить с 25 августа по 10 сентября. Возврат денег произойдет в течение 5 дней после покупки.