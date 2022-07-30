Уже в сентябре: еще одна компания прекратит доставку грузов внутри России 

Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express сделала неожиданное заявление. Компания сообщила о прекращении доставки грузов и документов по РФ.

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Как говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте express.dhl.ru, работа в этом направлении будет остановлена уже с 1 сентября 2022 года.

При этом, фирма продолжит оказывать услуги по доставке посылок из России за границу.

Напомним, в начале весны DHL Express уже объявляла об изменениях своей работы в России. Тогда компания перестала доставлять грузы в РФ из зарубежных государств, однако сохранила логистику внутри страны.