Уже в октябре: Samsung хочет вернуться на российский рынок

В марте многие зарубежные компании и бренды заявили, что уходят с российского рынка. Но не прошло и полгода, как некоторые уже заявили, что возвращаются.

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Так, пока неофициально известно, что компания Samsung намерена до конца года вернуться в Россию. Об сообщает сайт «Известия», ссылаясь на источник, близкий к корпорации.

Причем, продажи возобновятся в октябре. Правда, вернуться к былым масштабам Samsung будет нелегко. Если год назад доля продаж смартфонов Samsung составляла 30%, то в этом августе уже всего 9%.