Уже в конце октября: Василиса Володина предупредила, чего ждать осенью

Телеведущая, астролог Василиса Володина в своем микроблоге в Telegram дала прогноз на ближайшее будущее. И он оказался неутешительным.

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Эксперт предупреждает, что в ближайшее время «легко не будет». И в предстоящее полугодие нас всех ждут два переломных момента – в конце октября – начале ноября, а затем весной 2023 года.

При этом, весна не станет легче, а наоборот, усугубит ситуацию, «изменит повестку в более жесткую сторону». По прогнозу Володиной, наступит время мировых перемен.