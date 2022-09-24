Уже в конце октября: Василиса Володина предупредила, чего ждать осенью

Телеведущая, астролог Василиса Володина в своем микроблоге в Telegram дала прогноз на ближайшее будущее. И он оказался неутешительным.
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Эксперт предупреждает, что в ближайшее время «легко не будет». И в предстоящее полугодие нас всех ждут два переломных момента – в конце октября – начале ноября, а затем весной 2023 года.
При этом, весна не станет легче, а наоборот, усугубит ситуацию, «изменит повестку в более жесткую сторону». По прогнозу Володиной, наступит время мировых перемен.
«В общем, россияне, легко не будет и довольно долго», - предупредила астролог.