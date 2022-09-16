Уже в ближайшие недели: что произойдет с курсом рубля из-за снижения Центробанком ключевой ставки

В эту пятницу, 16 сентября, Центробанк сообщил о снижении ключевой ставки на 0,5% — с 8% до 7,5%. Тем самым организация дала сигнал поддержки деловой активности в стране и подтвердила стремление замедлить инфляцию.

Что будет с курсом национальной валюты на этом фоне? Рубль в последнее время только укреплялся. Сохранится ли эта тенденция в дальнейшем, предсказали финансовые аналитики.

Часть экспертов считают, что снижение ставки обеспечит продолжение укрепления рубля, который и так уже значительно усилился благодаря установившимся летом высоким ценам на нефть (в районе $100 за баррель), ослабевшему импорту и возросшему спросу инвесторов из развивающихся стран на рисковые активы.

С ними не согласен специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. У него иная точка зрения.

«На курс рубля ставка никак не повлияет, поскольку ситуация с курсом полностью контролируется ЦБ, что показала «стабильность» на 60 рублях за доллар в течение августа, — считает Вавилов. — Остальные валюты менялись в цене к рублю строго относительно друг друга – к примеру, юань весь август снижался и к доллару, и к рублю. Так что пока ЦБ не отпустит вожжи, с рублем ничего происходить не будет. А отпустит он их, как представляется, уже в ближайшие недели».

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По материалам MK.RU.