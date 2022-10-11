Уже в ближайшие дни: Роскомнадзор начнет блокировку популярных VPN-сервисов

Роскомнадзор намерен в ближайшие дни ограничить доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов, сообщает «СтарХит».

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Сайт Ixbt.com огласил список сервисов, которые могут попасть под блокировку. В их число входят сети: VPN Proxy Master, VPN-Super Unlimited Proxy, Proton VPN.Browsec VPN, VPN Proxy Master, Melon VPN, vpn-super unlimited proxy, Windscribe VPN и VPN RedCat secure unlimited.

Отметим, что в целом, VPN-сервисы не запрещены на территории РФ и работают легально. Однако их владельцы должны соблюдать незыблемое правило — они обязаны ограничивать доступ к сайтам, запрещенным российским законодательством. Если этого не происходит, сервис рано или поздно прикроют.