Уже в августе начислят по 12 тысяч рублей: сообщили о новом пособии на детей

Семьи с низким доходом, где есть дети возраста 8-17 лет могут претендовать на денежное пособие, сообщает Пенсионный фонд России по Воронежской области. Здесь средства уже начислили 50 тысячам детей.

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Деньги полагаются малообеспеченным семьям, где средний доход на одного человека менее прожиточного минимума. В области с 1 июня эта сумма равняется 11 832 рублям на человека.