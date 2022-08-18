Уже совсем скоро: стало известно, когда вновь проиндексируют пенсии

Пенсионеры могут рассчитывать на новую индексацию пенсий. Хотя, по словам экспертов, на значительное увеличение выплат не стоит надеться.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, новая индексация запланирована с 1 октября. Она коснется тех, кто получает выплаты по линии министерства обороны и правоохранительных ведомств.