Уже совсем скоро: стало известно, когда вновь проиндексируют пенсии

Пенсионеры могут рассчитывать на новую индексацию пенсий. Хотя, по словам экспертов, на значительное увеличение выплат не стоит надеться.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, новая индексация запланирована с 1 октября. Она коснется тех, кто получает выплаты по линии министерства обороны и правоохранительных ведомств.
«Ожидается, что с октября будут повышены оклады для военных, соответственно, индексация затронет и военные пенсии. Показатель роста составит четыре процента», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Напомним, ранее стало известно, что пенсионеры могут рассчитывать на солидную выплату от государства. Речь идет о получении 50-75 тысяч рублей. При этом деньги положены лишь при одном условии.