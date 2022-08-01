Уже скоро: назван год, когда Россия встанет с колен

В ЦБ заявили, что экономика РФ скоро начнет восстанавливаться.
Экономика РФ скоро станет восстанавливаться.

Экономика РФ скоро станет восстанавливаться. Фото: Global Look Press

Похоже, что россиянам осталось потерпеть совсем недолго. Спад экономики продлится до середины 2023 года, а потом перейдет к восстановительному росту. Об этом сообщили в очередном докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

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По итогам 2022 года, прогнозирует Банк России, ВВП сократится на 4–6%. Это лучше апрельских оценок (8–10%).

В годовом выражении сокращение будет продолжаться до середины 2023 года, поэтому по итогам следующего года также прогнозируется спад в диапазоне 1–4%.

Источник: tass.ru.

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