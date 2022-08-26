Уже с сентября: россиянам назвали продукты, цены на которые вырастут осенью

Приближающаяся осень принесет с собой подорожание продуктов. Это традиционное явление, которое фиксируется в сентябре-октябре, известны и наименования товаров, которые ждет повышение.

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С сентября поползут вверх цены на молочные продукты, яйца, колбасу и овощи. Затем повысится ценник на птицу и фрукты. Следом за ними подорожают рыба и свинина, но ближе к зиме, сообщил «Прайму» завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.