Уже с 4 октября: «Авито» приготовил очень неприятный сюрприз для пользователей в виде комиссии

Сбор составит 5% от стоимости заказа в случае сделки, но на первоначальном «для более легкого перехода на новые условия» он будет меньше — 2%, уточняет компания.

Отметим, что сначала минимальный сервисный сбор появится в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование», по словам представителя Avito. Он также подчеркнул, что сбор 2% будет действовать неопределенный срок.

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«Мы тестируем разные бизнес-модели, которые более выгодны и справедливы для нашего пользователя, в частности либо оплата за клик, либо за результат», – цитирует источник Shopper’s.

Напомним, что «Авито» запустил доставку три года назад, он сотрудничает с «Почтой России», СДЭК, «Деловыми линиями». Доставка оплачивается покупателем.