Уже с 4 октября: «Авито» приготовил очень неприятный сюрприз для пользователей в виде комиссии

В этом году в России закрыли многие магазины. Закрыли бутики одежды Zara, но недавно стало известно, что эти магазины могут снова открыть под новым брендом. А теперь готовится к закрытию H&M. Примечательно, что при этом активно работают такие платформы, как Wildberries и «Авито».
Но теперь пользователей «Авито» ждет неприятный сюрприз. С 4 октября введется сбор за доставку с тех, кто продает товары через площадку.
«Теперь, когда «Авито доставка» работает на должном уровне, мы вводим сервисный сбор», — говорится в сообщении для пользователей.
Сбор составит 5% от стоимости заказа в случае сделки, но на первоначальном «для более легкого перехода на новые условия» он будет меньше — 2%, уточняет компания.
Отметим, что сначала минимальный сервисный сбор появится в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование», по словам представителя Avito. Он также подчеркнул, что сбор 2% будет действовать неопределенный срок.
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«Мы тестируем разные бизнес-модели, которые более выгодны и справедливы для нашего пользователя, в частности либо оплата за клик, либо за результат», – цитирует источник Shopper’s.
Напомним, что «Авито» запустил доставку три года назад, он сотрудничает с «Почтой России», СДЭК, «Деловыми линиями». Доставка оплачивается покупателем.