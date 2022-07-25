Уже с 26 июля: какие продукты резко подешевеют во всех супермаркетах

Порадовать покупателей решила сеть «Дикси».
Продукты

Продукты. Фото: Global Look Press

Сеть супермаркетов «Дикси», которые есть практически во всех регионах России, решила порадовать своих покупателей. Уже с 26 июля там резко подешевеют колбасы и другая мясная продукция.

Так, ретейлер решил снизить цену на 32 процента на деликатесную свинину. Скидка на сардельки составит 48 процентов. Таким образом, упаковка будет стоить не 350 рублей, а всего 180. Максимальная скидка – до 54 процентов – распространится на карбонад, ветчину, мясные снеки, паштеты и студень. Об этом сообщает PRIMPRESS.  

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Напомним, ранее стало известно, какие продукты уже намного подешевели в России. Цены стали ниже на так называемый «борщевой набор».

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