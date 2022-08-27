Уже с 26 августа: выдача загранпаспортов прекращена в России

С 26 августа оформление заграничных паспортов в России прекращено. Об этом предупредил Консульский информационный портал. Речь идет о документе, удостоверяющем личность россиянина за границей, выдаваемом сроком на 10 лет. Причина на сайте также обозначена.

«В связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», - гласит сообщение.

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Ведомство подчеркивает, что мера по прекращению оформления загранпаспортов временная. А документы старого образца (сроком действия 5 лет) выдаются по-прежнему.