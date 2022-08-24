Уже с 25 августа всех, кто берет кредит или ипотеку, ждет сюрприз

Россиян, которые берут ипотеку или кредит, ждет сюрприз. Новые поправки в закон уже вступили в силу.
Теперь кредитные организации будут учитывать полную стоимость кредита для тех, кто будет покупать квартиру в ипотеку. Общая его сумма не должна превышать среднюю цену по рынку более чем на треть. Правило коснется не только квартир, но и земельных участков, а также парковочных мест. Об этом сообщает PRIMPRESS.
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По словам специалистов кредитного сектора, новые правила позволят защитить права россиян для лучшего ориентирования на ипотечном рынке.