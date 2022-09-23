Уже с 24 сентября: ассортимент этих товаров в «Пятерочке» сократится на 15%

Популярная у россиян сеть супермаркетов «Пятерочка» перестанет продавать целый ряд товаров. Причем, речь идет о продукции, которая была представлена годами и имела высокий спрос у потребителей. Об этом сообщает Primpress со ссылкой на генерального директора сети Владислава Курбатова.

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Уже с 24 сентября, например, в «Пятерочке» перестанут продаваться многие зарубежные бренды. Например, продукция компании Coca-Cola и другие иностранные марки, заявившие об уходе с отечественного рынка, больше не появятся на прилавках. Из-за этого ассортимент товаров в сети сократился на 15%.,