Уже с 19 июля: покупателей «Пятерочки», «Ашана» и «Ленты» предупредили об изменении цен

Популярные у россиян сети магазинов, такие, как «Ашан», «Пятерочка», «Лента», объявили об изменении цен. Прайс поменяется уже с 19 июля. Причем, обещают: новые ценники заметят все.

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Ретейлеры обещают зафиксировать низкие цены на популярную продукцию. В «Пятерочке» решили снизить от 15 до 54 процентов стоимость колбасы, сосисок, молочной продукции, яиц, курицы. А в «Ашане» обещают «жаркие скидки»: изменение коснется цен летнего ассортимента. Это мороженое, напитки, консервы, десерты.

В «Ленте» изменение цен обещают с 22 июля. Скидки на некоторые товары будут составлять 56%. Важно, что дисконт подействует при предъявлении карты постоянного покупателя, сообщает Primpress.