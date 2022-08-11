Уже с 17 августа: для россиян запустят прямые рейсы в Тунис

Путешественники негодуют, так как уже давно попасть в другие страны, особенно далекие, стало гораздо сложнее. Какие-то посольства перестали выдавать визы россиянам, где-то еще действуют ограничения из-за пандемии.
А не так давно Евросоюз закрыл небо для российских самолетов. Однако эксперты назвали несколько стран, которые пользуются популярностью в бархатный сезон у отдыхающих.
Теперь появилось еще одно направление для туристов. Авиакомпания Nouvelair с 17 августа запускает прямые чартерные рейсы из России в Тунис. Перевозчик будет осуществлять перелеты по маршрутам Москва – Монастир и Санкт-Петербург – Монастир два раза в неделю.
Стоит добавить, что билетов на рейсы нет в свободной продаже. Но их будет предлагать туроператор «Гранд Экспресс» в рамках пакетных туров.
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Напомним, что 1 июня власти Туниса отменили карантин для иностранных путешественников, в том числе для россиян. Тем, кто отправится на курорт, следует знать, что для въезда в Тунис достаточно предъявить сертификат о вакцинации с использованием любой российской или иностранной прививки, пишет Lenta.