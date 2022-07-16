Уже с 15 июля: новый штраф с конфискацией авто подстерегает водителей России

С 15 июля появился новый штраф для российских водителей. Он грозит всем – гражданам, должностным лицам и компаниям, а его размер зависит от вида транспорта. Речь идет о выбросе мусора из авто в неположенных для этого местах.

«Теперь сброс мусора с легкового автомобиля обойдется физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей», - рассказала сайту «Прайм» юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Виктория Щербакова.

Повторное нарушение будет чревато уже повышением штрафа в двойном размере. При этом, должностные лица и компании сразу же лишатся авто – транспорт будет конфискован.

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Грузовиков ждет еще более суровое наказание – здесь размер штрафа составит от 60 до 120 тысяч с конфискацией.