Уже с 15 августа: стало известно, какую надбавку получат пенсионеры при стаже 20 и более лет

Российские пенсионеры могут рассчитывать на прибавку к пенсии. Условие для ее получения – стаж более 20 лет. Получить дополнительные деньги можно будет уже с 15 августа.

Для того чтобы получить прибавку, нужно предоставить документы в Пенсионный фонд. Они должны подтверждать наличие стажа, полученного в северных регионах.

Так, если пенсионер работал в условиях Крайнего Севера 15 лет, а в приравненных к нему территориях 20 лет, то уже с августа он получит повышенную фиксированную выплату к пенсии. При этом важно помнить, что в ПФР еще требует и общий страховой стаж. У мужчин он должен составлять более 25 лет, а у женщин не менее 20 лет.