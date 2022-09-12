Уже с 12 сентября: пенсионерам начислят по десять тысяч рублей на банковскую карту

Российским пенсионерам начислят по десять тысяч рублей на банковскую карту. Деньги можно будет получить уже с 12 сентября. Речь идет о категории особенно нуждающихся пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

По словам специалистов соцзащиты, получить дополнительные для себя деньги пенсионеры могут на уровне регионов. Необходимы определенные условия. Человек должен один проживать в квартире. Там не должны быть зарегистрированы его родственники.

Также в качестве условий власти выдвигают уровень доходов пожилого человека: он должен быть ниже прожиточного минимума в среднем за год, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что в каждом регионе такой вид помощи называется по-разному. К примеру, в Подмосковье – это экстренная социальная помощь.