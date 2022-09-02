Уже с 11 сентября: правила ремонта автомобиля по ОСАГО изменятся

Страховые компании в России уже с 11 сентября начнут по-новому считать ремонт авто после аварии в рамках ОСАГО. Отныне им позволено учитывать аналоги запчастей, если оригинал отсутствует на рынке, сообщает Банк России. Эти изменения уже внесены в методику расчета и зарегистрированы Минюстом РФ.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По-новому рассчитывать стоимость ремонта ведомства будут теперь для всех марок автомобилей независимо от их страны производства.
«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — объяснили в Центробанке новшество.