Уже с 11 сентября: правила ремонта автомобиля по ОСАГО изменятся

Методика расчета серьезно пересмотрена.
Авария

Авария. Фото: Global Look Press 

Страховые компании в России уже с 11 сентября начнут по-новому считать ремонт авто после аварии в рамках ОСАГО. Отныне им позволено учитывать аналоги запчастей, если оригинал отсутствует на рынке, сообщает Банк России. Эти изменения уже внесены в методику расчета и зарегистрированы Минюстом РФ.

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По-новому рассчитывать стоимость ремонта ведомства будут теперь для всех марок автомобилей независимо от их страны производства.

«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», — объяснили в Центробанке новшество.

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