Уже с 10 сентября: пенсионеры и инвалиды получат новую льготу

Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, ЦБ встал на сторону пенсионеров и заявил, что дискриминация по возрастному признаку или по состоянию здоровья недопустима в том случае, если человек просит выдать ему кредит или оформить для него страховые услуги.

По словам Киреевой, порой пенсионеры и инвалиды не могут на общих основаниях взять кредит, поскольку банк не хочет оформлять для них страхование жизни и здоровья, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что Центробанк рекомендовал банкам использовать другие инструменты для снижения ставок по кредитам для пенсионеров и инвалидов. Например, это может быть поручительство. Но отказывать в выдаче займа просто по возрасту или состоянию здоровья недопустимо.