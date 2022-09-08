Уже с 10 сентября: пенсионеры и инвалиды получат новую льготу

Российские пенсионеры и инвалиды 10 сентября получат новую льготу от государства. На сторону этих малозащищенных слоев населения встали специалисты главного финансового регулятора страны – Банка России.
Как рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева, ЦБ встал на сторону пенсионеров и заявил, что дискриминация по возрастному признаку или по состоянию здоровья недопустима в том случае, если человек просит выдать ему кредит или оформить для него страховые услуги.
По словам Киреевой, порой пенсионеры и инвалиды не могут на общих основаниях взять кредит, поскольку банк не хочет оформлять для них страхование жизни и здоровья, сообщает PRIMPRESS.
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Напомним, что Центробанк рекомендовал банкам использовать другие инструменты для снижения ставок по кредитам для пенсионеров и инвалидов. Например, это может быть поручительство. Но отказывать в выдаче займа просто по возрасту или состоянию здоровья недопустимо.