Уже с 10 сентября: какая молочная продукция исчезнет навсегда с прилавков магазинов

Государство внедрило с 10 сентября новую систему контроля «Меркурий», введение которой повлечет за собой исчезновение с прилавков в супермаркетах ряда продуктов. Об этом сообщает сайт PRIMPRESS.

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Речь идет о молочной продукции. С недавнего времени все товары этой категории подлежат кодированию специальным кодом, похожим на QR. Сыр, творог, кефир, мороженое производители обязаны регистрировать в системе, которая отслеживает качество этой продукции.

Поэтому каждый товар благодаря наличию кода будет считываться системой. А значит, отслеживать подлинность и сроки годности продукта будет легче. Что приведет к полному исчезновению поддельной и испорченной молочной продукции с прилавков российских магазинов.