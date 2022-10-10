Уже с 10 октября: пенсионерам сделают новую доплату

Пенсионный эксперт Сергей Власов сообщил, что пенсионеров в октябре ждет доплата. Например, получающие пособие по линии правоохранительных ведомств ощутят надбавки из-за повышения коэффициента денежного довольствия, по которому исчисляется пенсия.
«Плюс ко всему оклады повысили на четыре процента. За счет этого военные пенсии и пенсии силовиков немного подросли. А минимальный размер пенсий военнослужащих сейчас составляет уже около 15 тысяч рублей», — рассказал эксперт сайту Primpress.
«Гражданские» пенсионеры тоже ощутят надбавки. Прожиточный уровень пенсионера, принятый федеральными властями, сегодня составляет 11 тысяч 970 рублей. В регионах законодатели в октябре устанавливают местный прожиточный минимум, и если реальная выплата пожилого человека ниже, то ему автоматически доплачивают.
«Назначают соцдоплату к пенсии, доводя ее до гарантированного уровня. Те, кому пенсия была назначена в сентябре, получат такие гарантированные суммы уже с октября без подачи заявлений, поскольку соцдоплаты с этого года назначаются в автоматическом режиме», — пояснил Власов. Причем выплаты начнутся с 10 октября.