Уже с 10 октября: пенсионерам сделают новую доплату

«Гражданские» пенсионеры тоже ощутят надбавки. Прожиточный уровень пенсионера, принятый федеральными властями, сегодня составляет 11 тысяч 970 рублей. В регионах законодатели в октябре устанавливают местный прожиточный минимум, и если реальная выплата пожилого человека ниже, то ему автоматически доплачивают.

«Назначают соцдоплату к пенсии, доводя ее до гарантированного уровня. Те, кому пенсия была назначена в сентябре, получат такие гарантированные суммы уже с октября без подачи заявлений, поскольку соцдоплаты с этого года назначаются в автоматическом режиме», — пояснил Власов. Причем выплаты начнутся с 10 октября.