Уже с 1 сентября: штраф в 10 тысяч рублей светит многим собственникам квартир

Массовые наказания могут неожиданно выписать тем, у кого есть балкон.
Собственники в ближайшее время могут ответить за свои балконы.

Собственники в ближайшее время могут ответить за свои балконы. Фото: Global Look Press

Владельцы квартир, которые несогласованно остеклили свои балконы, могут получить штраф в 10 тысяч рублей.

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Если ремонт люди сделали до 1 марта 2022 года, то они получат вначале предупреждение об устранении нарушения. В случае игнорирования требования им выпишут штраф.

За остекление балкона штраф составит 5 000 рублей, за утепление — 2 500 рублей. Кроме того, если при утеплении использовались еще и горючие опасные материалы, выпишут штраф в 2 500 рублей. В общей сумме собственник может получить квитанцию на оплату штрафа в 10 000 рублей. Проверки балконов начнутся с 1 сентября.

Источник: Akket.com

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