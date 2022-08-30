Уже с 1 сентября: штраф в 10 тысяч рублей светит многим собственникам квартир

Если ремонт люди сделали до 1 марта 2022 года, то они получат вначале предупреждение об устранении нарушения. В случае игнорирования требования им выпишут штраф.

За остекление балкона штраф составит 5 000 рублей, за утепление — 2 500 рублей. Кроме того, если при утеплении использовались еще и горючие опасные материалы, выпишут штраф в 2 500 рублей. В общей сумме собственник может получить квитанцию на оплату штрафа в 10 000 рублей. Проверки балконов начнутся с 1 сентября.

Источник: Akket.com