Уже с 1 сентября: приложение WhatsApp скоро перестанет работать

Популярное приложение миллионов россиян WhatsApp уже с 1 сентября прекратит свою работу. Сообщения, бесплатные аудио и видеозвонки будут недоступны для владельцев старых смартфонов на системах Android и iOS, уведомляет сайт Akket.com.

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Речь идет об операционных системах Android 4.4 KitKat или iOS 11 и предыдущих версиях. На них с осени уже нельзя будет скачать приложение WhatsApp, а уже установленный мессенджер просто перестанет работать. Для того, чтобы продолжить пользоваться удобной соцсетью, нужно обновить Android до версии 5.0 Lollipop и iOS до 12-й минимум.