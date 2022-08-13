Уже с 1 сентября: получателей социальных выплат ждут важные нововведения

О нуждающихся в мерах поддержки станет известно из единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). По данным Счетной палаты, на начало прошлого года около 71 миллион человек уж получают помощь от государства.

Объясняя суть сентябрьского нововведения, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, просто и адресно по принципу «социального казначейства». В качестве примера министр привел материнский капитал, «который сегодня оформляется по факту регистрации рождения ребенка, без обращения матери».

С ЕГИССО намерены активно взаимодействовать другие ведомства. Федеральная налоговая служба должна передавать в нее сведения о россиянах с низкими доходами, о движимом и недвижимом имуществе, которым владеет соответствующая семья, что позволит органам соцзащиты рассчитывать среднедушевой доход граждан, определять степень их нуждаемости, пишет «МК».