Уже с 1 сентября: получателей социальных выплат ждут важные нововведения

В России существуют выплаты для пенсионеров, многодетных семей, а также еще для ряда граждан. В ближайшем будущем размер пособий, которые получают семьи с детьми, может увеличиться до 57,4 тысяч рублей. Многие выплаты приходят только на карту «Мир». Теперь стало известно, что с 1 сентября россиян ждут нововведения.
С осени 2022 года новые меры социальной поддержки должны назначаться без справок - то есть, автоматически, сразу после возникновения у граждан права на них. Теперь в таких случаях даже заявление можно не подавать.
Минтруд обещает, что до конца 2023 проактивными станут все пособия и социальные выплаты, которые начисляются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.
О нуждающихся в мерах поддержки станет известно из единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). По данным Счетной палаты, на начало прошлого года около 71 миллион человек уж получают помощь от государства.
Объясняя суть сентябрьского нововведения, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, просто и адресно по принципу «социального казначейства». В качестве примера министр привел материнский капитал, «который сегодня оформляется по факту регистрации рождения ребенка, без обращения матери».
С ЕГИССО намерены активно взаимодействовать другие ведомства. Федеральная налоговая служба должна передавать в нее сведения о россиянах с низкими доходами, о движимом и недвижимом имуществе, которым владеет соответствующая семья, что позволит органам соцзащиты рассчитывать среднедушевой доход граждан, определять степень их нуждаемости, пишет «МК».