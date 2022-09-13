Уже с 1 октября: пенсионеров ждет рекордная индексация социальных пособий

Российским пенсионерам рассказали о скорой индексации социальных пособий. Причем повышение станет рекордным за последние годы.

Как отметил пенсионный эксперт Сергей Власов, пенсии поднимут тем, кого раньше государство обошло стороной. Это бывшие сотрудники прокуратуры и Следственного комитета, которые не получили внеплановую прибавку. Им индексацию должны начислить уже в ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.

«Осталось только утвердить процент индексации. Но, скорее всего, он будет 10 процентов, каким было повышение и для других пенсий летом», – рассказал Власов.

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Напомним, что повышение данных пенсий планируется с 1 октября. Кроме того, индексация ждет пенсионеров из числа военнослужащих и работников правоохранительных органов. Правда, их пенсии будут увеличены всего на четыре процента.