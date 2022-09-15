Уже с 1 октября: миллионы бюджетников ждет повышение зарплаты

В России в последнее время цены на многие товары растут. Это связано с уходом ряда зарубежных брендов из страны. При этом пенсии планируют проиндексировать в этом году. Ближайшая индексация пройдет уже в январе 2023 года. А также индексация будет в 2024-м и 2025 году. Порой также для пенсионеров делают разные дополнительны выплаты.

Есть особенность в том, что произойдет. Это повышение будет осуществляться не из федерального, а за счет региональных бюджетов. И региональные власти уже начали объявлять о размере повышения зарплаты бюджетникам с 1 октября. В основном объявленный уровень индексации колеблется от 4 до 6%.