Уже с 1 октября: миллионы бюджетников ждет повышение зарплаты

В России в последнее время цены на многие товары растут. Это связано с уходом ряда зарубежных брендов из страны. При этом пенсии планируют проиндексировать в этом году. Ближайшая индексация пройдет уже в январе 2023 года. А также индексация будет в 2024-м и 2025 году. Порой также для пенсионеров делают разные дополнительны выплаты.
Есть особенность в том, что произойдет. Это повышение будет осуществляться не из федерального, а за счет региональных бюджетов. И региональные власти уже начали объявлять о размере повышения зарплаты бюджетникам с 1 октября. В основном объявленный уровень индексации колеблется от 4 до 6%.
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Скажем, на 4% вырастут должностные оклады всех работников госучреждений Ростовской области, Брянской и Архангельской областях. Это затронет более 51 тысячи трудящихся из 460 учреждений бюджетной сферы, а также обслуживающего и технического персонала госорганов региона.
А зарплата работников региональных учреждений бюджетной сферы Владимирской области вырастет на 6,1%. Дополнительную прибавку в 9% получат бюджетники Воронежской области. Мера затронет водителей, дворников, уборщиков, грузчиков, тренеров, пишет МК.
Заметим, что остальные профессиональные группы ожидают индексации с 1 января 2023 года. Это будет как раз касаться тех категорий бюджетников, что обозначены в майских указах.