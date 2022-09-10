Уже с 1 октября: излюбленный курорт россиян снимет все ограничения на въезд

Поездки за границу для россиян стало особенно проблематичными за последние два года. Из-за того, что Евросоюз закрыл небо для отечественных самолетов, добраться в дальние страны стало сложно. А недавно также было отменено упрощенное получение шенгенских виз для граждан России. Эстония, Латвия, Литва и Польша вообще решили закрыть свои границы.
Но по прежнему остаются доступными туры в Египет, Турцию и ОАЭ. А недавно подешевели билеты в Таиланд. Ко всему прочему, именно в это стране в скором времени отменяет все ограничения на въезд, которые ранее были приняты из-за пандемии.
Власти Таиланда планируют с 1 октября отменить все ограничения для путешественников, введенные в популярной азиатской стране в 2020 году.
Об этом сообщила исполнительный директор по Европе, Африке и Ближнему Востоку Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Титипорн Маненате, ее слова приводит «Интерфакс».
Отметим, что 1 июля на излюбленном курорте россиян были отменены ограничения на въезд, в частности требование о регистрации на платформе ThailandPass перед поездкой, но требовались паспорт о вакцинации или ПЦР-тест. А уже с 1 октября власти Таиланда снимут все коронавирусные ограничения, включая ПЦР-тесты на CoViD-19.Носить защитные маски или нет, будут принимать уже сами туристы.