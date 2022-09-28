Уже с 1 декабря: тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 9%

В России все чаще возникают проблемы с оплатой с помощью банковских карт. Эксперты отмечают, что от них, возможно, придется отказаться. В этом году экономика особенно нестабильна. Повышаются цены на многие товары и услуги.
Во время пандемии многие граждане взяли кредиты и ипотеки, а теперь выплачивать их зачастую становится проблематично. Но недавно стало известно, что банки, к примеру, предоставят отсрочки по кредитам для мобилизованных россиян.
Не так давно тарифы ЖКХ повысили. Теперь стало известно, что в этом году стоимость электроэнергии проиндексируют. При этом тариф сетевых организаций для всех категорий потребителей с 1 декабря будет повышен на 9%. Но также индексация пройдет в 2024 году и в 2025.
«Размер индексации тарифов на электрическую энергию для населения в среднем по Российской Федерации с 1 декабря 2022 года составит 9%, с 1 июля 2024 года — 6% и с 1 июля 2025 года — 5%», — говорится в документе.
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Указанные темпы индексации не учитывают индивидуальные решения правительства Российской Федерации, принимаемые для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах, также пишет ТАСС.
Напомним, что 23 сентября 2022 года правительство РФ приняло решение перенести индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года