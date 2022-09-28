Уже с 1 декабря: тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 9%

В России все чаще возникают проблемы с оплатой с помощью банковских карт. Эксперты отмечают, что от них, возможно, придется отказаться. В этом году экономика особенно нестабильна. Повышаются цены на многие товары и услуги.

Во время пандемии многие граждане взяли кредиты и ипотеки, а теперь выплачивать их зачастую становится проблематично. Но недавно стало известно, что банки, к примеру, предоставят отсрочки по кредитам для мобилизованных россиян.