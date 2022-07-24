Уже с 1 августа: пенсии повысят на 5000 рублей, но не всем

Хорошая новость для тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Уже с августа пенсионерам повысят пенсии на 5000 рублей. Однако рассчитывать на эти деньги могут не все.
Как пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов, на прибавку могут рассчитывать те, кто работал в сфере авиации и угольной промышленности и имеет стаж более 25 лет.
«Данные категории пенсионеров получают доплату к пенсии, размер которой пересматривается раз в квартал. В последний раз размер прибавки был назначен в мае. И как раз в августе ПФР будет делать новый перерасчет с учетом поступивших сведений», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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По словам эксперта, прибавка пересматриваются с учетом объема страховых взносов, которые поступили в Пенсионный фонд за последние три месяца.