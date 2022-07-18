Уже с 1 августа 2022 года: кому и на сколько повысят пенсии

Напомним, что ежегодно 1 августа пенсии повышают тем пенсионерам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года.

Причем рассчитывать они могут только на определенную и ограниченную сумму прибавки. За один рабочий год пенсионерам сегодня начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты, на которую будут повышены пенсии, зависит от стоимости такого балла в текущем году.

В 2022 цена одного такого балла (индивидуального пенсионного коэффициента) определена правительством в 104,69 руб. Следовательно, с 1 августа выплаты работающим пенсионерам будут увеличены максимум на 314,07 руб.

По подсчетам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на повышение вправе рассчитывать 7,3 млн пожилых граждан России. Эксперт напомнил, что система накапливает баллы и индексации, и когда в конце концов пожилой работник решит уйти на пенсию окончательно, все предыдущие накопления будут учтены в его реальной пенсии.