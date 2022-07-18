Уже с 1 августа 2022 года: кому и на сколько повысят пенсии

В этом году экономика нестабильна. Однако регулярно назначаются выплаты для многодетных семей. А недавно Президент Владимир Путин подписал закон о том, что повышаются пенсии военнослужащим. Перерасчет проведут уже с 1 июля.
А теперь стало известно, что август принесет долгожданные дополнительные деньги работающим пенсионерам. Речь идет не об индексации, которой трудоустроенные пенсионеры лишены с 2015 года, а о регулярном перерасчете страховых выплат по старости для таких россиян.
Напомним, что ежегодно 1 августа пенсии повышают тем пенсионерам, которые работали на протяжении предшествующего перерасчету года.
Причем рассчитывать они могут только на определенную и ограниченную сумму прибавки. За один рабочий год пенсионерам сегодня начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты, на которую будут повышены пенсии, зависит от стоимости такого балла в текущем году.
В 2022 цена одного такого балла (индивидуального пенсионного коэффициента) определена правительством в 104,69 руб. Следовательно, с 1 августа выплаты работающим пенсионерам будут увеличены максимум на 314,07 руб.
По подсчетам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, на повышение вправе рассчитывать 7,3 млн пожилых граждан России. Эксперт напомнил, что система накапливает баллы и индексации, и когда в конце концов пожилой работник решит уйти на пенсию окончательно, все предыдущие накопления будут учтены в его реальной пенсии.
Если пенсионер заканчивает работу, ему должны вернуть средства недоплаченных индексаций, пересчитав их индивидуально.
Повышение пенсий с 1 августа 2022 года ждет и неработающих пенсионеров. Сразу на 7200 рублей увеличатся пенсионные выплаты тех россиян, которым в июле 2022 года исполнилось 80 лет или которые стали инвалидами первой группы. По закону, выплачиваются средства на следующий после дня рождения месяц.
По словам Александра Сафонова, в России насчитывается более 4,6 млн граждан, достигших 80-летнего возраста, и они, конечно, в большей степени нуждаются в медицинском обслуживании и приобретении лекарств. Поэтому государство и осуществляет им дополнительную прибавку к пенсии — надо полагать, весьма актуальную на фоне текущей высокой инфляции, пишет «МК».
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что россиянам можно «докупить стаж» для выхода на пенсию.