Уже неделю доллар стремительно рвется вверх! Если вы продали валюту — стоит задуматься

Падение доллара до 54 рублей, конечно, взбудоражило многих. Эксперты стали сыпать комментариями, что, дескать, скоро американская валюта и вовсе не будет стоить ничего.

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Однако вслед за падением произошел взлет. Сейчас уже практически неделю мы наблюдаем, как доллар стремительно набирает обороты, евро — тоже.

Официальный курс доллара на 6 октября составил 59,40 рубля, евро — 58,06 рубля. При этом 5 октября доллар равнялся 58,79 рубля, евро — 56,17 рубля.