Уже не скрыть: печальная новость для всех держателей банковских вкладов просочилась в Сеть

Печальная новость для владельцев банковских вкладов стала известна всем. Отныне доходность по ним будет ниже, чем раньше. Это подтвердили сразу в нескольких банках, пишет сайт Konkurent.

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Падение процентных ставок по депозитам в банках произошло вслед за снижением ключевой ставки Центробанком. Это уже не первый эпизод за полугодие – несколько раз доходность накоплений уже падала.

Напомним, что на днях Банк России объявил о снижении ключевой ставки сразу на 1,5% вопреки ожидаемым 0,5% - с 9,5 до 8 процентов. И после этого решение снизить доходность по вкладам уже заявили ПСБ, Совкомбанк, «Почта банк», «Абсолют банк», «МТС банк» и банк «Ренессанс Кредит».