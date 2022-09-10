Уже не секрет: россиянам раскрыли, как в период процентного пике грамотно хранить деньги на банковских вкладах

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, как в период продолжающейся тенденции на снижение ставок по депозитам нужно делать вклады. По сути, эксперт напомнил россиянам азбучную истину, рассуждая о накоплениях.

«В рублях депозиты – вещь хорошая, но мы понимаем, что там доходность 20% и даже 10–15%, конечно, уже не светит. Мы видим, что сейчас идет жесткая тенденция на снижение ставок по депозитам. И в любом случае нам все учебники говорят, что хранить деньги на депозитах на длительный период времени неправильно», – отметил Моисеев в интервью РБК.

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То есть, выбирать, по мнению министра, сейчас стоит краткосрочные вклады. По ним может быть доходность выше, да и банки ежемесячно придумывают новые акции и продукты по сбережению денег клиентов.