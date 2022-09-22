Уже не секрет: из пенсии вычтут 50%

В случае, если пенсионер оказался признан должником, у него будет удерживаться часть из пенсии в счет погашения долга. Председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский разъяснил, что максимум, который взыскивают с пенсионера в таком случае, — это 50%.

«Пенсия уменьшается на тот долг, который обязан выплатить пенсионер. Однако если он превышает 50% от пенсии, то его удерживают частями. В моей практике были ситуации, когда у пенсионера-должника вычитали 75% от пенсии. Это незаконно», — цитирует эксперта сайт Konkurent.

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В ситуации, когда после взыскания у пенсионера остается сумма, не дотягивающая до прожиточного минимума, Рязанский советует обращаться в ту организацию, которой тот задолжал, и попытаться пересмотреть график и размер платежей на более приемлемый и подъемный.