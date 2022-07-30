Уже к осени: какие продукты неприятно подорожают в магазинах

Неизбежный рост цен в продовольственном сегменте случится совсем скоро. Об этом сообщила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

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По сведению эксперта, неприятно подорожают к осени сразу несколько групп товаров. Это сыры, колбасы, кондитерские изделия. Кроме того, больше придется платить и за чай, кофе, фрукты, которые поставляются из-за рубежа.

Повышение цен Долгова связывает с новыми реалиями – антироссийскими санкциями, проблемами с логистикой и низкой урожайностью, пишет сайт «Прайм».