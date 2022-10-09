Уже до конца года: согласно указу пенсионерам дадут выплату от ПФР

Отдельная категория пенсионеров в РФ должна до конца 2022-го года получить от государства денежные средства, сообщили в Пенсионном фонде России.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Выплата полагается пожилым гражданам определенных дат рождения. В частности, заявления на получение средств могут написать мужчины 1953-1966 г.р., а также женщины 1957-1966 г.р.

Размер пособия напрямую зависит от суммы, которую отчислил гражданин на накопительную часть пенсии с 2002 по 2004 годы.

Подробности можно узнать непосредственно в Пенсионном фонде России.

Источник: Life.