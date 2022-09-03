Уже 5 сентября пенсионерам дадут по 10 000 рублей – решение принято

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Для того чтобы получить деньги пенсионерам нужно будет перевести пенсию в банк и получить первую выплату до 31 октября. Кроме того, привести в банк еще двух знакомых, которые сделают тоже самое до 28 декабря.