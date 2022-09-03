Уже 5 сентября пенсионерам дадут по 10 000 рублей – решение принято

Деньги дадут отдельно от пенсии.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Российские пенсионеры получат дополнительные деньги уже в сентябре. Сумма составит более 10 тысяч рублей. А оформить такой бонус все пожилые граждане смогут уже с 5 сентября.

«Речь идет о банке МКБ. Пенсионерам требуется перевести процесс получения своей пенсии на карту банка. В таком случае им отдельно от пенсии придет денежная выплата в размере 10 882 рублей», – рассказал Власов PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Для того чтобы получить деньги пенсионерам нужно будет перевести пенсию в банк и получить первую выплату до 31 октября. Кроме того, привести в банк еще двух знакомых, которые сделают тоже самое до 28 декабря.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  