Уже 5 сентября пенсионерам дадут по 10 000 рублей – решение принято

Российские пенсионеры получат дополнительные деньги уже в сентябре. Сумма составит более 10 тысяч рублей. А оформить такой бонус все пожилые граждане смогут уже с 5 сентября.
«Речь идет о банке МКБ. Пенсионерам требуется перевести процесс получения своей пенсии на карту банка. В таком случае им отдельно от пенсии придет денежная выплата в размере 10 882 рублей», – рассказал Власов PRIMPRESS.
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Для того чтобы получить деньги пенсионерам нужно будет перевести пенсию в банк и получить первую выплату до 31 октября. Кроме того, привести в банк еще двух знакомых, которые сделают тоже самое до 28 декабря.