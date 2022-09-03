Уже 10 сентября россияне смогут получить по 10 000 рублей

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Например, билет из Москвы в Сочи стоил 10 000 рублей. Их могут вернуть все туристы. Для этого нужно подать заявление в авиакомпанию, в которой были куплены билеты. Выплаты гарантирует правительство РФ.