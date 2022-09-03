Уже 10 сентября россияне смогут получить по 10 000 рублей

Многие россияне смогут получить по 10 000 рублей уже 10 сентября. Такое решение приняли в Росавиации.
Недавно ведомство вновь продлило срок запрета на полеты во многие аэропорты юга и центра страны. Речь идет об Анапе, Симферополе, Краснодаре, Геленджике и других городах.
«Вернуть себе деньги за несостоявшийся перелет россияне не могли, поскольку информации о полетах после 2 сентября все еще не было. Сейчас уже понятно, что срок закрытого неба в таких городах продлен минимум до 10 сентября. А это значит, что граждане смогут получить долгожданные для себя компенсации за билеты, купленные на эти даты», - пишет PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Например, билет из Москвы в Сочи стоил 10 000 рублей. Их могут вернуть все туристы. Для этого нужно подать заявление в авиакомпанию, в которой были куплены билеты. Выплаты гарантирует правительство РФ.