Ужас начнется с 15 августа: синоптики огорчили россиян прогнозом на неделю

Как сообщил портал Primpress, настоящий климатический ужас начнется сразу с 15 августа. Почти на всей европейской территории России в это время установится аномальная жара, могут быть побиты температурные рекорды всего лета.

Так, в Москве воздух прогреется до 32 градусов, в Санкт-Петербурге — до 30 градусов, а на юге страны столбики термометров и вовсе поднимутся до 40 градусов.

Аномальная жара будет держаться всю следующую неделю, а после нее наступит резкое похолодание. Например, в Петербурге температура может упасть до 19-15 градусов.