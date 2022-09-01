Утонула в бассейне: суд поставил точку в деле о гибели дочери Владимира Конкина

Сегодня, 1 сентября, Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о смерти Софии Конкиной, утонувшей в бассейне фитнес-клуба «Джамп». Обвиняемой, руководителю центра Анне Андриановой, вынесли приговор.
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По информации 5-tv.ru, женщину признали виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека» и назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два года.
Напомним, дочь Владимира Конкина София скончалась осенью 2020 года от асфиксии, вызванной попаданием воды в легкие. Девушка утонула в бассейне, ее вытащили из воды посетители фитнес-клуба.
Позже выяснилось, что в центре не было медицинского кабинета.