Утонула в бассейне: суд поставил точку в деле о гибели дочери Владимира Конкина

Напомним, дочь Владимира Конкина София скончалась осенью 2020 года от асфиксии, вызванной попаданием воды в легкие. Девушка утонула в бассейне, ее вытащили из воды посетители фитнес-клуба.

Позже выяснилось, что в центре не было медицинского кабинета.