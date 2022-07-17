Утепляемся! С понедельника Москву накроет осенняя погода

Начиная с понедельника, 18 июля, гостей и жителей российской столицы ждет новый климатический удар. Небесная канцелярия затянет небо мрачными облаками и понизит температуру воздуха, отбросив москвичей на пару месяцев вперед.

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Как уверяют синоптики: погода будет напоминать раннюю осень. Неделя грядет дождливая, с грозами и температурой не выше 22 по Цельсию, местами — до плюс 18.

Во вторник, 19 июля, воздух прогреется до 22 градусов, а самым холодным днем на будущей неделе станет среда, 20 июля — тогда синоптики обещают до 20 градусов тепла.

21 июля немного потеплеет, но дождливая погода при этом сохранится. 22 июля столбики термометров порадуют гостей и жителей столицы, показав отметку в плюс 25 градусов, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Источник: RT.