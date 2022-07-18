Успейте до конца года: цены на полеты в Европе снова взлетят

В этом году Евросоюз закрыл небо для самолетов из России. Ко всему прочему, некоторые страны не выдают визы россиянам. Недавно появилась еще одна тревожная новость — цены на топливо побили рекорд.

Из-за высокой стоимости авиатоплива возросли цены на билеты. Теперь даже стоимость перелета в Турцию находится в разряде дорогих.