Успейте до конца года: цены на полеты в Европе снова взлетят

В этом году Евросоюз закрыл небо для самолетов из России. Ко всему прочему, некоторые страны не выдают визы россиянам. Недавно появилась еще одна тревожная новость — цены на топливо побили рекорд.
Из-за высокой стоимости авиатоплива возросли цены на билеты. Теперь даже стоимость перелета в Турцию находится в разряде дорогих.
Теперь эксперты выявили, что подорожание билетов на перелеты в концу года вырастет в Европе. Ожидается подорожание на 21 процент.
Из-за забастовок, подорожания топлива и нехватки обслуживающего персонала европейские авиакомпании снова вынуждены повышать цены на перелеты. В таких условиях лишь отмена рейсов и удорожание билетов позволит перевозчикам остаться «на плаву».
Убытки европейских авиакомпаний уже оцениваются почти в 9,7 миллиарда долларов (565 миллиардов рублей). Около 25 процентов оборота уходит на оплату труда, что является главной причиной низкой рентабельности (при среднемировом показателе 19 процентов), об этом пишет L'Echo со ссылкой на прогноз страховой компании Allianz.
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Напомним, что недавно возникли трудности с получением шенгенских виз. Россияне создали такой ажиотаж, что получить шенген до конца года удастся не всем желающим.