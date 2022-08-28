Успеть за 3 дня: пенсионеры могут оформить новое пособие в 8 000 рублей до 31 августа

Российские пенсионеры смогут получить денежное пособие. Его необходимо оформить в ближайшие дни. Заявления будут принимать до 31 августа включительно. При этом пожилым нужно открыть специальный счет, куда поступят деньги. Он должен быть привязан к банковской карте «Мир».

В соцзащите рассказали, что выплаты будут поступать на уровне регионов. Например, в Калининградской области их размер составит 8 000 рублей. На такие деньги рассчитывать смогут те, у кого пенсия ниже прожиточного минимума.